Хавбек Герты Кевин-Принс Боатенг уже не очень сверкает на поле, но остается заметным за его пределами.

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Боатенг выступает за Герту с 2021 года, а недавно стороны договорились о сотрудничестве еще на один сезон. Ветеран захотел поделиться радостью с жителями Веддинга – своего родного района Берлина. Кевин-Принс объединился с лавкой Hakiki и лично выполнит обещание за день до первого домашнего матча Герты в следующем сезоне (13 августа против Айнтрахта).

В прошлом сезоне 35-летний хавбек провел 21 матч, но результативными действиями не отмечался. Ранее Боатенг выступал за такие топ-клубы как Барселона, Милан и Тоттенхэм.

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