Накануне в третьем по силе дивизионе Испании Депортиво на своем поле сенсационно потерял очки с одним из аутсайдеров – Сабаделем (1:1). Хозяева пропустили под занавес первого тайма и даже имели шанс завершить поединок поражением, сумев отыграться лишь на последней минуте встречи.

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Однако, можно было бы не доводить игру до валидольного финала, если бы на 65-й минуте Лукас Перес реализовал пенальти. Экс-звезда Карпат подошел к мячу, но в момент удара поскользнулся и пробил по воробьям.

Эта ничья пошатнула безоговорочное преимущество Депортиво на вершине турнирной таблицы: клуб из Ла-Коруньи остается лидером, но лишь на одно очко опережает Барселону Б и Химнастик. Напомним, только первая строчка позволяет напрямую выйти в Сегунду.

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