Напередодні у третьому за силою дивізіоні Іспанії Депортіво на своєму полі сенсаційно втратив очки з одним із аутсайдерів – Сабаделем (1:1). Господарі пропустили під завісу першого тайму і навіть мали шанс завершити поєдинок поразкою, зумівши відігратись лише на останній хвилині зустрічі.

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Однак, можна було б не доводити гру до валідольного фіналу, якби на 65-й хвилині Лукас Перес реалізував пенальті. Екс-зірка Карпат підійшов до м'яча, але в момент удару послизнувся і пробив по горобцях.

Ця нічия похитнула беззаперечну перевагу Депортіво на вершині турнірної таблиці: клуб з Ла-Коруньї залишається лідером, але лише на одне очко випереджає Барселону Б і Хімнастік. Нагадаємо, тільки перша сходинка дозволяє напряму вийти у Сегунду.

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