Испанский нападающий делает все, чтобы помочь своей команде стать чемпионом Примеры федерасьон. Лукас Перес демонстрирует невероятную результативность, которая сейчас является лучшей в Испании в трех дивизионах.

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В активе 35-летнего испанца девять голов и 13 результативных передач. В общем Перес принял участие в 21 голе Депортиво во всех турнирах в этом сезоне. По системе гол + пас он превзошел полузащитника Реала Джуда Беллингема (19) и нападающего Жироны Артема Довбика (19).

Лукас Перес забивает уже пять матчей подряд. Нападающий приблизился к рекорду, который принадлежит ему и Бебето – серия из семи матчей с забитыми мячами. Бразилец это сделал в сезоне 1992/93, выступая за Дапортиво, а Перес повторил в сезоне 2015/16.

Напомним, Лукас выступал также в чемпионате Украины. Он играл за Динамо и Карпаты.

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