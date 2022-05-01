Экс-звезда Днепра оригинально помогала собирать средства для Украины во время матча Шахтера
19:11 - Читати українською
Нападающий Хайдука Никола Калинич тоже присоединился к помощи Украины прямо во время игры с Шахтером.
Во время игры Хайдук – Шахтер хорватский клуб организовал колл-центр, к которому присоединились игроки команды, в том числе и Никола Калинич.
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Так, люди могли звонить на горячую линию и перечислять финансовую помощь. Деньги списывались за звонок, также донатить можно дополнительно.
Добавим, что Хайдук и Шахтер расписали сверхрезультативную ничью – 3:3. За "горняков" забивали Топалов, Стасюк и Борячук.
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