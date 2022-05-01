Хайдук расписал ничью с Шахтером в рамках благотворительного товарищеского матча (3:3). Счет и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Благотворительный матч

Хайдук – Шахтер – 3:3

Голы: Любичич, 10, 80, Лазар 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1

Матч клубов Срны и молитва за Мариуполь

Очень эмоциональный день для Дарио Срны. Сегодня хорват праздновал свое 40-летие, а два его бывших клуба встречались в рамках благотворительного матча. Хайдук был первым клубом в карьере футболиста, который оттуда перебрался в Шахтер и стал настоящей легендой дончан. Поединком в Сплите "горняки" завершали турне. В предыдущих встречах команда Робрето Де Дзерби дважды уступила (Олимпиакосу (0:1) и Фенербахче (0:1)) и дважды победила (Лехию Гданьск (3:2) и Аланьяспор (2:1)).

Каждый матч Шахтера в Европе имеет свою особую историю. Речь совсем не о футболе. Донецкий клуб использовал свой информационный ресурс, чтобы привлечь внимание мира к зверствам оккупантов в Украине. Лейтмотивом сегодняшней встречи стала трагедия завода Азовсталь. "Горняки" призвали объединить максимум усилий и поддержки, чтобы спасти людей в Мариуполе. "Азовсталь – это символ сопротивления и борьбы за жизнь!" – говорится в заявлении пресс-службы.

Также следует отметить Хайдук. Клуб организовал колл-центр, работавший на протяжении матча. Люди могли звонить по телефону на горячую линию и перечислять финансовую помощь. Деньги списывались за звонок, также донатить можно дополнительно. Интересно, что говорили с людьми футболисты команды. Среди них отметим нашего хорошего знакомого – Николу Калинича, который несколько сезонов отыграл в составе Днепра.

Шахтер пропускает, доминирует и теряет Мудрика

Сама игра стартовала с атак Шахтера. Уже на первой минуте гости могли открывать счет. Мудрик сместился с фланга и пробил. Мяч застрял в частоколе ног в пределах штрафной, и хорваты, наконец, смогли погасить этот пожар. А дальше дончане потеряли создателя этой опасной атаки. На 6-й минуте Мудрик получил повреждение, из-за которого игру продолжить уже не смог. На поле появился 17-летний воспитанник Кирилл Сигеев, которого Де Дзерби активно наигрывает во время этого турне. О состоянии Михаила на момент завершения встречи информации нет. Однако, это не очень хорошие новости перед стартом сбора национальной команды Украины. Для Мудрика это должна быть дебютная поездка в сборную.

Еще через несколько минут Шахтер постигла другая неудача. Хайдук в достаточно простой ситуации забил. После навеса с фланга Матвиенко выбил головой. Кориненко пытался вернуть на Николая, но сделал это слишком легко. Мяч подобрал соперник, выбежавший из-за спины. Разыграть большинство – дело техники, которой хорватам хватило. Отличился Марин Любичич, не оставив шансов Андрею Пятову.

Нельзя сказать, что такая "пощечина" погнал подопечных Роберто Де Дзерби вперед. Никто не форсировал событий, игра не поражала скоростями и моментами. Шахтер, конечно, действовал интереснее и активнее. Мы можем отметить попытки Матвиенко, Корниенко и Соломона. Во всех случаях уверенно сыграл голкипер хозяев. Хайдук едва ли не единственным своим ударом в сторону ворот соперника открыл счет и больше владениям Андрея Пятова больше не угрожал.

Момент капитанов, последний гол – за Шахтером

В перерыве тренерский штаб Шахтера сменил почти весь состав. Возможно, игрокам не хватило игрового тонуса. Уже на 49-й минуте Анатолий Трубин вынимал мяч из сетки. Фактически это было первое его действие на поле. Капинус дал сопернику себя расшатать и навесить на противоположный край штрафной, где за своим оппонентом не уследил Булеза. Лазар бил с лету и без сопротивления. Очень скоро обоих ошибшихся Де Дзерби заменил.

Однако между этими событиями произошли еще два важных эпизода. Сначала Хайдук снова забил. Арбитры зафиксировали совершенно справедливый офсайд. Тогда результативно ответил Шахтер. Соломон от линии прострелил внутрь штрафной. Там Борячук и Судаков махнули мимо мяча, зато Топалов разобрался как можно лучше. Далее последовал ряд замен в составе гостей, которые помогли сравнять. Крыськив, Шостак и Стасюк блестяще разыграли атаку в чужой штрафной.

Далее отметим несколько знаковых событий. Сначала Ярослав Ракицкий получил капитанскую повязку от Тараса Степаненко, а затем такая же честь выпала украинцу в составе Хайдука. Как и писал накануне "Футбол 24", во взрослом футболе дебютировал Давид Фесюк. Голкипер сборной Украины U-17 тоже примерил повязку и сорвал овации стадиона. Возможно, именно это и вдохновило хозяев, проведших результативную контратаку. Ошибся Ракицкий, который не смог помешать Любичичу оформить дубль.

Шахтер не сдался и уже в компенсированное время снова сравнял. Быструю атаку на дальней штанге точно замкнул Борячук. После этого команды еще обменялись острыми выпадами, но ничего не изменилось. Шахтер впервые играет вничью в благотворительном турне, которое, к слову, уже закончилось.