Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик получил повреждение в самом начале благотворительного матча с Хайдуком.

Уже на 6-й минуте встречи Мудрик оказался на газоне по неизвестным причинам.

Хайдук – Шахтер: онлайн-трансляция благотворительного матча

Врачи вышли на поле, чтобы оказать помощь, однако довольно быстро вместе с Михаилом ушли с него, Мудрика заменили на Кирилла Сигеева.

Добавим, что уже скоро должно начаться сборы сборной Украины, которая 11 мая проведет спарринг с Боруссией Менхенгладбах.