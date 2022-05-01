Хайдук – Шахтер: Мудрик травмировался в дебюте встречи – впереди сборы сборной Украины
16:39 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик получил повреждение в самом начале благотворительного матча с Хайдуком.
Уже на 6-й минуте встречи Мудрик оказался на газоне по неизвестным причинам.
Хайдук – Шахтер: онлайн-трансляция благотворительного матча
Врачи вышли на поле, чтобы оказать помощь, однако довольно быстро вместе с Михаилом ушли с него, Мудрика заменили на Кирилла Сигеева.
Добавим, что уже скоро должно начаться сборы сборной Украины, которая 11 мая проведет спарринг с Боруссией Менхенгладбах.
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