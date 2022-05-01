Нападник Хайдука Нікола Калініч теж долучився до допомоги Україні прямо під час гри з Шахтарем.

Під час гри Хайдук – Шахтар хорватський клуб організував кол-центр, до якого долучились гравці команди, зокрема і Нікола Калініч.

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Так, люди могли телефонувати на гарячу лінію та перераховувати фінансову допомогу. Гроші списувалися за дзвінок, також донатити можна було додатково.

Додамо, що Хайдук та Шахтар розписали надрезультативну нічию – 3:3. За "гірників" забивали Топалов, Стасюк та Борячук.

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