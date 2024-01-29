Еще один знаковый когда-то для киевлян игрок – Милош Нинкович – готовится повесить бутсы на гвоздь.

Бывший полузащитник Динамо Милош Нинкович, ныне выступающий за Вестерн Сидней Вондерерс, объявил, что по окончании сезона 2023/24 завершит игровую карьеру.

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39-летний футболист поделился соответствующим сообщением на своей странице в Instagram.

Напомним, Нинкович – воспитанник сербских Чукаричек, где и начал профессиональную карьеру в 2002 году. Летом 2004-го за 700 тысяч евро перешел в Динамо, за которое выступал до 2013 года, в общем сыграв в 160 матчах, отметившись 15 голами и 16 ассистами (дважды становился победителем УПЛ, трижды выигрывал Кубок Украины и пять раз Суперкубок страны).

Также успел поиграть за французский Эвиан, сербскую Црвену Звезду и австралийский Сидней.

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