В очередном товарищеском матче подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение от плоцкой Вислы (0:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Александрия – Висла Плоцк – 0:2

Голы: Секульский, 24, Коцила, 44

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В понедельник, 29 января, в планах Александрии было проведение двух спаррингов. Утренним соперником команды Руслана Ротаня выступила плоцкая Висла, которая ушла на зимнюю паузу на 7-й строчке второго дивизиона чемпионата Польши.

Несмотря на низкий статус, Висле удалось выйти победителем из этого поединка, отгрузив в ворота "горожан" два сухих гола еще до перерыва. Первый мяч Александрия "привезла" себе сама: голкипер под давлением соперника отдал неточный пас, Швох успел первым на мяч и в падении отдал его на партнера, который вывел Сукльуского один на один.

На последней минуте тайма Коцила получил заброс со своей половины поля на правый фланг, на крейсерской скорости промчался к воротам и с острого угла под давлением защитников удвоил преимущество поляков. На 62-й минуте Ротань заменил почти всех полевых игроков, но забить хотя бы гол престижа свежие исполнители так и не смогли.

Это поражение стало первым для Александрии на сборах – ранее она взяла верх над болгарским Левски (2:1) и разошлась миром с узбекским Пахтакором (1:1).

Уже в 16:30 "горожане" проведут еще один поединок против косовского Дукаджини – этот матч завершит первую часть зимних сборов александрийцев.

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