Ще один знаковий колись для киян гравець – Мілош Нінковіч – готується повісити бутси на цвях.

Колишній півзахисник Динамо Мілош Нінковіч, який нині виступає за Вестерн Сідней Вондерерс, оголосив, що після закінчення сезону 2023/24 завершить ігрову кар'єру.

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39-річний футболіст поділився відповідним дописом на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Нінковіч – вихованець сербських Чукарічок, де й розпочав професіональну кар'єру у 2002 році. Влітку 2004-го за 700 тисяч євро перейшов у Динамо, за яке виступав до 2013 року, загалом зігравши у 160 матчах, відзначившись 15 голами та 16 асистами (двічі ставав переможцем УПЛ, тричі вигравав Кубок України та п'ять разів Суперкубок країни).

Також встиг пограти за французький Евіан, сербську Црвену Звезду та австралійський Сідней.

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