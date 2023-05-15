В чемпионате Швейцарии забили удивительный гол, автором которого стал Гаэль Клиши.

Матч между Серветтом и Сьоном запомнился замечательным голом экс-защитника сборной Франции Гаэля Клиши. Игрок в преддверии матча получил подсказку от фаната своей команды.

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В инстаграмме французу написал болельщик, заметивший, что голкипер Сьона частенько выходит далеко из ворот. Фанат попросил при случае воспользоваться этим. Клиши запомнил неожиданный совет. Защитник совершил перехват, оценил ситуацию и пробил с 40 метров.

В итоге гол француза помог Серветту разгромить Сьон со счетом 5:0. Сейчас команда Клиши занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 51 балл. Серветт отстает от Янг Бойз на 17 очков.

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