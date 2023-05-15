Марсель – Анже – 3:1 – видео эффектного прохода Малиновского и обзор матча
11:00 - Читати українською
Марсель в 35 туре Лиги 1 обыграл главного аутсайдера чемпионата.
Игорь Тудор решил внести несколько изменений в основной состав Марселя. С первых минут на поле появился капитан команды Димитри Пайе. Это повлияло на роль Руслана Малиновского, которому пришлось сыграть немного глубже, что сказалось на его атакующих действиях. Эксперимент тренера был удачным, и Марсель отпраздновал победу.
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Команда украинца продолжает преследовать Ланс, от которого отстает всего на два балла. Анже готовится участвовать в Лиге 2 в следующем сезоне.
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