Игорь Тудор решил внести несколько изменений в основной состав Марселя. С первых минут на поле появился капитан команды Димитри Пайе. Это повлияло на роль Руслана Малиновского, которому пришлось сыграть немного глубже, что сказалось на его атакующих действиях. Эксперимент тренера был удачным, и Марсель отпраздновал победу.

Малиновский организовал гол для звездного капитана - Марсель переиграл Анже

Команда украинца продолжает преследовать Ланс, от которого отстает всего на два балла. Анже готовится участвовать в Лиге 2 в следующем сезоне.