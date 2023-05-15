В чемпіонаті Швейцарії забили дивовижний гол, автором якого став Гаель Кліши.

Матч між Серветтом та Сьйоном запам'ятався чудовим голом екс-захисника збірної Франції Гаеля Кліши. Гравець напередодні матчу отримав підказку від фаната своєї команди.

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В інстаграмі французу написав вболівальник, який помітив, що голкіпер Сьйона частенько виходить далеко з воріт. Фанат попросив при нагоді скористатися цим. Кліши запам'ятав несподівану пораду. Захисник зробив перехоплення, оцінив ситуацію і пробив з 40 метрів.

У підсумку гол француза допоміг Серветту розгромити Сьйон з рахунком 5:0. Наразі команда Кліши посідає другу сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 51 бал. Серветт відстає від Янг Бойз на 17 очок.

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