Ветеран на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

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Последним клубом защитника был скромный Альдосиви. Еще в 1999 году он перешел из Бока Хуниорса в Милан, однако за "россонери" наиграл всего 5 матчей. Затем были Алавес, Вильяреал, Атлетико, Депортиво и Ньюкасл. Колоччини стал настоящим лидером "сорок" и даже дослужился до звания капитана.

Добавим, что защитник провел 38 матчей и забил один гол в футболке сборной Аргентины.

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