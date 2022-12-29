Ветеран на своїй сторінці в Instagram оголосив про завершення кар'єри у віці 39 років.

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Останнім клубом захисника був скромний Альдосіві. Ще в 1999 році він перейшов з Бока Хуніорс у Мілан, проте за "россонері" награв лише 5 матчів. Потім були Алавес, Вільяреал, Атлетіко, Депортіво і Ньюкасл. Колоччіні став справжнім лідером "сорок" і навіть дослужився до звання капітана.

Додамо, що захисник провів 38 матчів і забив один гол у футболці збірної Аргентини.

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