Грузинский форвард АПОЭЛа Георгий Квилитай накануне в матче чемпионата Кипра оформил дубль в ворота Омонии, а его команда победила со счетом 4:2.

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Один из забитых мячей грузин отпраздновал с сине-желтым флагом. Впоследствии Квилитая на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фотографию с украинским стягом, подписав ее словами: "У нас общий враг". На фото Георгий отметил украинских футболистов, с которыми выступал в Бельгии: Романа Яремчука, Игоря Пластуна, Романа Безуса, Евгения Макаренко и Андрея Бацулу.

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