Экс-защитник Динамо Тайво продолжит выступления в очередном чемпионате

Бывший защитник киевского клуба Тайе Тайво после длительного перерыва нашел себе новый клуб.

Кипрский Докса и бывший защитник Динамо Тайе Тайво подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает официальный сайт клуба.

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35-летний нигериец будет выступать в новой команде под номером 33. О сроках контракта не сообщается. В кипрский клуб Тайво перешел в статусе свободного агента – с января 2020 года он находился без команды, после того как покинул финский РоПС.

Напомним, Тайе заработал себе имя выступлениями за Марсель. После перехода в Милан не смог закрепиться в основе итальянского клуба и играл преимущественно в аренде. В футболке Динамо нигериец бегал в сезоне 2012/13. Transfermarkt оценивает ветерана в 50 тысяч евро.

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