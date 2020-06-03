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Экс-защитник Милана признался, почему покинул Динамо

15:13 112 Читати українською
Экс-защитник Милана признался, почему покинул Динамо
Тайе Тайво / ФК Динамо Киев

Бывший защитник Динамо Тайе Тайво объяснил, почему больше не захотел оставаться в лагере Динамо.

"Мы встречались с президентом (Игорем Суркисом – прим.), и он спросил: "Тайе, почему ты хочешь уйти? Разве тебе не нравится в Киеве? Не нравится клуб?".

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Мне очень нравилось, но мои дети, моя семья были в Милане. Я думал, что перехожу в Киев на один год, и очень трудно постоянно возить за собой детей, когда ты футболист. Поэтому мы решили, что они с женой останутся в Италии. Но Динамо было для меня замечательным клубом. Украина – прекрасная страна, и мне бы хотелось остаться в Динамо, но я должен был вернуться к семье. Мне было очень сложно без них", – сказал Тайво в интервью изданию Football.ua.

Напомним, нигериец, принадлежавший Милану, выступал за Динамо на правах аренды в сезоне 2012/13.

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