toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО - ШАХТАР АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Екс-захисник Динамо Тайво продовжує поневіряння та пограє у черговому чемпіонаті

4 липня 15:17 - Читать на русском
Екс-захисник Динамо Тайво продовжує поневіряння та пограє у черговому чемпіонаті
Тайє Тайво / ФК Докса Катокопіас

Колишній оборонець київського клубу Тайє Тайво після тривалої перерви знайшов собі новий клуб.

Кіпрський Докса і колишній захисник Динамо Тайє Тайво підписали угоду про співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу.

Екс-захисник Мілана зізнався, чому покинув Динамо

35-річний нігерієць виступатиме у новій команді під номером 33. Про терміни контракту не повідомляється. У кіпрський клуб Тайво перейшов у статусі вільного агента – з січня 2020-го він перебував без команди, після того як покинув фінський РоПС.

Нагадаємо, Тайє заробив собі ім'я виступами за Марсель. Після переходу у Мілан не зміг закріпитися в основі італійського клубу і грав, переважно, в орендах. У футболці Динамо нігерієць бігав у сезоні 2012/13. Transfermarkt оцінює ветерана у 50 тисяч євро.

Ярмоленко чекає на заслужену винагороду, нове випробування для Барси, страх за Фонсеку – топ-матчі вікенду

blog_ava
"У мене були непорозуміння з президентом Динамо": Мораєс – про перехід у Шахтар
4 липня
5156
Теги
Світ Динамо Динамо Трансфери Докса Катокопіас Докса Катокопіас Тайє Тайє Тайво
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
20
хв
Бернлі
14:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук