Екс-захисник Динамо Тайво продовжує поневіряння та пограє у черговому чемпіонаті

Колишній оборонець київського клубу Тайє Тайво після тривалої перерви знайшов собі новий клуб.

Кіпрський Докса і колишній захисник Динамо Тайє Тайво підписали угоду про співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу.

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35-річний нігерієць виступатиме у новій команді під номером 33. Про терміни контракту не повідомляється. У кіпрський клуб Тайво перейшов у статусі вільного агента – з січня 2020-го він перебував без команди, після того як покинув фінський РоПС.

Нагадаємо, Тайє заробив собі ім'я виступами за Марсель. Після переходу у Мілан не зміг закріпитися в основі італійського клубу і грав, переважно, в орендах. У футболці Динамо нігерієць бігав у сезоні 2012/13. Transfermarkt оцінює ветерана у 50 тисяч євро.

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