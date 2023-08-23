Вест Хэм длительное время вел переговоры с Манчестер Юнайтед по трансферу Гарри Магуайра. Манкунианцы требовали слишком непомерную сумму для "молотобойцев", а сам защитник намеревался остаться в команде Тен Хага. Вест Хэм, который нуждался в усилении в оборону, быстро нашел замену.

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Как сообщает официальный сайт "молотобойцев", Константинос Мавропанос подписал контракт с клубом на пять сезонов – до 2028 года. 25-летний защитник будет выступать под 15-м номером. Согласно информации Фабрицио Романо, Штутгарт получит фиксированную сумму в 20 миллионов евро, а также предусмотрены бонусы в размере 5 млн.

Константинос Мавропанос имеет опыт выступления в АПЛ. Грек находился в системе Арсенала, впрочем, за первую команду он сыграл только восемь матчей. В составе Штутгарта защитник провел 89 встреч, в которых забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

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