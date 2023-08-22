Полузащитник Ливерпуля Алексис Мак Аллистер сможет сыграть в поединке 3-го тура АПЛ против Ньюкасла.

Аргентинец был удален в матче 2-го тура АПЛ против Борнмута, однако апелляция Ливерпуля была успешной, сообщает официальный твиттер "красных".

Ошибка Забарного, красота от Диаса и удаление чемпиона мира: видео голов и обзор матча Ливерпуль – Борнмут – 3:1

Таким образом, Мак Аллистер имеет возможность сыграть против Ньюкасла в 3-м туре АПЛ. Хавбек рисковал пропустить аж 3 поединка.

Добавим, что Алексис сыграл в 2 матчах Ливерпуля в текущем сезоне, однако результативными действиями не отличался.

Ливерпуль в меньшинстве победил Борнмут – Забарный снова провёл хороший матч, но допустил голевую ошибку