Вест Хем тривалий час вів перемовини з Манчестер Юнайтед щодо трансфера Гаррі Магуайра. Манкуніанці вимагали занадто непомірну суму для "молотобійців", а сам захисник мав намір залишитися в команді Тен Хага. Вест Хем, який потребував підсилення в оборону, швидко знайшов заміну.

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Як повідомляє офіційний сайт "молотобійців", Константінос Мавропанос підписав контракт з клубом на п'ять сезонів – до 2028 року. 25-річний захисник буде виступати під 15 номером. Згідно з інформацією Фабріціо Романо, Штутгарт отримає фіксовану суму у 20 мільйонів євро, а також передбачено бонуси у розмірі 5 млн.

Константінос Мавропанос має досвід виступу в АПЛ. Грек перебував в системі Арсенала, втім, за першу команду він зіграв тільки вісім матчів. У складі Штутгарта захисник провів 89 зустрічей, в яких забив вісім голів та віддав дві гольові передачі.

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