35-летний Сократис Папастатопулос находится в хорошей форме и готов к новому вызову в своей карьере. Как информирует немецкий Sky Sport, сейчас грек является свободным агентом и ищет себе новый клуб.

Новичок АПЛ подписал игрока, который высмеивал Клоппа

Сообщается, что в услугах экс-защитника Арсенала заинтересованы несколько клубов, но больше всего конкретики предлагает испанский Бетис. Согласно источнику, Сократис близок к тому, чтобы подписать с "зелёно-белыми" контракт до конца текущего сезона.

Последним клубом Папастатопулоса был Олимпиакос. Напомним, что до перехода в Арсенал в 2018 году Сократис успел поиграть за АЕК, Дженоа, Милан, Вердер и дортмундскую Боруссию.

Атлетико вырвал победу над Реал Сосьедадом, Гринвуд забил дебютный гол в Ла Лиге, очередное фиаско Вильяреала