Экс-защитник Арсенала ведёт переговоры с испанским клубом – он считался "сбитым летчиком"
Центральный защитник Сократис Папастатопулос близок к подписанию контракта с Бетисом.
35-летний Сократис Папастатопулос находится в хорошей форме и готов к новому вызову в своей карьере. Как информирует немецкий Sky Sport, сейчас грек является свободным агентом и ищет себе новый клуб.
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Сообщается, что в услугах экс-защитника Арсенала заинтересованы несколько клубов, но больше всего конкретики предлагает испанский Бетис. Согласно источнику, Сократис близок к тому, чтобы подписать с "зелёно-белыми" контракт до конца текущего сезона.
Последним клубом Папастатопулоса был Олимпиакос. Напомним, что до перехода в Арсенал в 2018 году Сократис успел поиграть за АЕК, Дженоа, Милан, Вердер и дортмундскую Боруссию.
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