Вильярреал проиграл Лас-Пальмас, продолжив безвыигрышную серию и приблизившись к зоне вылета
В рамках программы дня в 9-м туре ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".
Вильярреал продолжил падение в таблице. После трех матчей без побед "желтая субмарина" потерпела поражение от Лас-Пальмас, да еще и в родных стенах. Канарцы открыли счет в компенсированное к первому тайму время усилиями Коко, которому удался шикарный выстрел со штрафного – этот штрафной привез Пино, который почему-то самовольно покинул поле и больше не возвращался.
А в начале второго тайма гости заработали пенальти, который реализовал Кардона. Вильярреал, который в основное время нанес всего 7 ударов, отыгрался аж на 90+2-й благодаря дальнему выстрелу Жерара Морено, но на большее подопечных Пачеты не хватило. В результате поражения левантийцы опустились на 16 позицию, имея всего три очка отрыва от зоны вылета.
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