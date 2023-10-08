Вильярреал продолжил падение в таблице. После трех матчей без побед "желтая субмарина" потерпела поражение от Лас-Пальмас, да еще и в родных стенах. Канарцы открыли счет в компенсированное к первому тайму время усилиями Коко, которому удался шикарный выстрел со штрафного – этот штрафной привез Пино, который почему-то самовольно покинул поле и больше не возвращался.

А в начале второго тайма гости заработали пенальти, который реализовал Кардона. Вильярреал, который в основное время нанес всего 7 ударов, отыгрался аж на 90+2-й благодаря дальнему выстрелу Жерара Морено, но на большее подопечных Пачеты не хватило. В результате поражения левантийцы опустились на 16 позицию, имея всего три очка отрыва от зоны вылета.

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