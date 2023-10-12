35-річний Сократіс Папастатопулос перебуває в хорошій формі і готовий до нового виклику у своїй кар'єрі. Як інформує німецький Sky Sport, наразі грек є вільним агентом і шукає собі новий клуб.

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Повідомляється, що в послугах екс-захисника Арсенала зацікавлені кілька клубів, але найбільше конкретики пропонує іспанський Бетіс. Згідно з джерелом, Сократіс близький до того, щоб підписати із "зелено-білими" контракт до кінця поточного сезону.

Останнім клубом Папастатопулоса був Олімпіакос. Нагадаємо, що до переходу в Арсенал у 2018 році Сократіс встиг пограти за АЕК, Дженоа, Мілан, Вердер і дортмундську Борусію.

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