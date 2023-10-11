Таунсенд покинул Эвертон летом на правах свободного агента, и с тех пор искал себе новый клуб. 32-летний игрок был близок к переходу в Бернли, но в конце концов чемпион Чемпионшипа прошлого сезона отозвал своё предложение, поскольку не хотел тормозить развитие молодых игроков.

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В итоге контракт Таунсенду предложил другой новичок АПЛ Лутон. Об этом сообщается на официальном сайте "шляпников". Согласно ВВС, Лутон подписал Андроса на очень короткий срок – до января 2024 года. Новичок команды будет выступать под 30-м номером.

Лутон занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам 8 туров.

Напомним, что ранее Таунсенд подверг критике Юргена Клоппа за постоянную просьбу о внедрении 5 замен. "Мне нравится, как Юрген Клопп снова нашел способ добиться своего. Он ныл годами. Упирались, упирались, но в итоге сдались и дали ему те 5 замен", – отмечал Таунсенд.

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