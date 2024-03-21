Бывший голкипер Зари Никита Шевченко, который сейчас выступает за Александрию, рассказал о задолженности луганского клуба перед игроками.

– Ты большой период провел в этом клубе. Скажи, пожалуйста, осталась ли тебе Заря что-то должна в плане денег?

– Но осталась. Сейчас идет судебный процесс. Я надеюсь, что он на финальном этапе, поэтому скоро будет решение. Я разорвал в одностороннем порядке контракт и сейчас идут разборки по этому поводу.

– У тебя было два периода в Заре. О каком именно идет речь?

– О последнем, хотя и в первом также были задержки. Но там я еще был молодой, неопытный. И через два года мне погасили эти задолженности.

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– Если не секрет, о какой сумме идет речь?

– О большой. Я не хочу называть конкретные суммы, но сумма достаточно большая. Больше чем за полгода.

– Это долг по зарплате? По премиальным? Расскажи поподробнее.

– Дело идет именно о зарплате. Премиальные тоже должны и они вроде бы были прописаны в контракте. Но в итоге все равно оказалось на усмотрение клуба. Я хочу забрать то, что свое, то что заработал.

– Какой с клубом был диалог? Возможно, тебе обещали, что все деньги будут?

– В начале полномасштабного вторжения совсем никакого не было диалога. Я недавно давал интервью, говорил, что была поставлена задача выжить. Потом мы собрались с ребятами, написали коллективное обращение к руководству клуба на что ответ получил только я. И потом уже встретился с президентом Евгением Борисовичем Геллером. Вроде бы договорились о джентльменском соглашении. Договорились на меньшую сумму, которую они были должны, как будто пожали руки. Прошло два месяца, никто не выполнял его и я обратился в суд. Теперь уже в полном объеме попробую в суде забрать все, что мне должны.

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– Кто был еще в этом списке игроков? Кто писал коллективное письмо?

– Все игроки, кто на то время были в команде, 23 где-то. Сначала мы хотели, чтобы кто-то с нами вышел на связь. Я все понимаю, что из-за полномасштабного вторжения все были шокированы. Но это был май месяц и никакого ответа не было ни от кого. Мы с ребятами собрались и проконсультировались с юристами. Нам посоветовали написать официальные обращения, чтобы все подписались под ним, и отправить в клуб.

– Ты в начале разговора сказал, что в свое второе пришествие в Зарю ты уже был более опытный. Это значит, что уже больше вещей финансовых было прописано официально в контракте?

– Да, все прописано было. Когда я пришел во второй раз, то полгода все исправно выплачивалось. Потом мы не попали в групповой этап еврокубков и начались задержки. То есть, эти задержки уже до полномасштабного вторжения были. Именно по зарплате. Премиальные – это такое, с юридической точки зрения очень трудно будет добиться. Хотя если президент дал слово, то должен выполнять свои обещания.

За сезон 2021/22 я также не получил премии. Когда мы встречались в Польше с господином Геллером, он сказал, что мы не заслужили эти деньги. Якобы нам повезло, что этот "искусственно созданный турнир" Лигу конференций для нас сделали, а у нас была задача попасть в Лигу Европы. Красиво так стелет", – рассказал Шевченко в интервью 24 Каналу Спорт.

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