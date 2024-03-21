– Ти великий період провів у цьому клубі. Скажи, будь ласка, чи залишилась тобі Зоря щось винна в плані грошей?

– Та залишилась. Зараз триває судовий процес. Я сподіваюсь, що він на фінальному етапі, тому скоро буде рішення. Я розірвав в односторонньому порядку контракт і зараз йдуть розбірки з цього приводу.

– В тебе було два періоди в Зорі. Про який саме йде мова?

– Про останній, хоча й в першому також були затримки. Але там я ще був молодий, недосвідчений. І через два роки мені погасили ці заборгованості.

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– Якщо не секрет, про яку суму йде мова?

– Про велику. Я не хочу називати конкретні суми, але сума достатньо велика. Більше ніж за пів року.

– Це борг по зарплаті? По преміальних? Розкажи детальніше.

– Справа йде саме про зарплату. Преміальні теж винні і вони наче були прописані в контракті. Але в підсумку все одно виявилося на розсуд клубу. Я хочу забрати те, що своє, те що заробив.

– Який з клубом був діалог? Можливо, тобі обіцяли, що всі гроші будуть?

– На початку повномасштабного вторгнення зовсім ніякого не було діалогу. Я нещодавно давав інтерв’ю, казав, що було поставлене завдання вижити. Потім ми зібралися з хлопцями, написали колективне звернення до керівництва клубу на що відповідь отримав тільки я. І потім вже зустрівся з президентом Євгеном Борисовичем Геллером. Начебто домовились про джентльменську угоду. Домовились на меншу суму, яку вони були винні, наче потисли руки. Пройшло два місяці, ніхто не виконував її і я звернувся до суду. Тепер вже у повному обсязі спробую у суді забрати все, що мені винні.

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– Хто був ще в цьому переліку гравців? Хто писав колективний лист?

– Всі гравці, хто на той час були в команді, 23 десь. Спочатку ми хотіли, щоб хтось з нами вийшов на зв’язок. Я все розумію, що через повномасштабне вторгнення всі були шоковані. Але це був травень місяць і жодної відповіді не було ні від кого. Ми з хлопцями зібрались і проконсультувались з юристами. Нам порадили написати офіційні звернення, щоб всі підписалися під ним, і відправити до клубу.

– Ти на початку розмови сказав, що у своє друге пришестя в Зорю ти вже був більш досвідчений. Це означає, що вже більше речей фінансових було прописано офіційно в контракті?

– Так, все прописано було. Коли я прийшов вдруге, то пів року все справно виплачувалось. Потім ми не потрапили до групового етапу єврокубків і почались затримки. Тобто, ці затримки вже до повномасштабного вторгнення були. Саме по зарплаті. Преміальні – то таке, з юридичного погляду дуже важко буде добитися. Хоча якщо президент дав слово, то має виконувати свої обіцянки.

За сезон 2021 – 2022 я також не отримав премії. Коли ми зустрічалися в Польщі з паном Геллером, він сказав, що ми не заслужили ці гроші. Буцімто нам пощастило, що цей "штучно створений турнір" Лігу конференцій для нас зробили, а у нас було завдання потрапити в Лігу Європи. Красиво так стелить", – розповів Шевченко в інтерв'ю 24 Каналу Спорт.

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