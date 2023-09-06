Вольфсбург выкупил у Копенгагена права на вратаря Камиля Грабару, но есть одно "но".

Грабара перейдёт из Копенгагена в Вольфсбург только следующим летом - де-факто сделка состоится только в июне 2024 года. Об этом информирует официальный сайт немецкого клуба.

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Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, "волки" заплатят Копенгагену 13,5 млн евро. Сообщается, что у немецкого клуба будет возможность подписать вратаря уже в начале января.

Ливерпуль также получит часть денег от этой сделки – "красные" могут рассчитывать на 20% трансферной суммы поляка. Грабара перешел в стан мерсисайдцев в сезоне 2016/17, но так и не успел дебютировать за английскую команду в официальных матчах.

Нынешний клуб Грабары Копенгаген пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Датчане попали в одну группу с Баварией, Манчестер Юнайтед и Галатасараем.

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