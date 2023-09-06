Вольфсбург викупив у Копенгагена права на воротаря Каміля Грабару, але є одне "але".

Грабара перейде з Копенгагена до Вольфсбурга тільки наступного літа – де-факто угода відбудеться тільки в червні 2024 року. Про це інформує офіційний сайт німецького клубу.

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Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, "вовки" заплатять Копенгагену 13,5 млн євро. Повідомляється, що у німецького клубу буде можливість підписати воротаря вже на початку січня.

Ліверпуль також отримає частину грошей від цієї угоди – "червоні" можуть розраховувати на 20% трансферної суми поляка. Грабара перейшов у стан мерсисайдців у сезоні 2016/17, але так і не встиг дебютувати за англійську команду в офіційних матчах.

Нинішній клуб Грабари Копенгаген пробився в груповий етап Ліги чемпіонів. Данці потрапили в одну групу з Баварією, Манчестер Юнайтед і Галатасараєм.

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