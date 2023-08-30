Лига чемпионов, плей-офф квалификации. Ответные матчи

Копенгаген – Ракув – 1:1 (первый матч 1:0)

Голы: Вавро, 35 – Зволински, 87

ПСВ – Рейнджерс – 5:1 (первый матч 2:2)

Голы: Сайбари, 35, 53, де Йонг, 66, Верман, 78, Голдсон, 82 (авт) – Тавернье, 64

АЕК Афины – Антверпен – 1:2 (первый матч 0:1)

Голы: Араухо, 90 – Керк, 73, Баликвиша, 90+5

Ракув после минимального поражения дома от Копенгагена пропустил первым и в Дании. Счет на 35-й минуте открыл Вавро, который дальним ударом застал кипера врасплох – мяч влетел в ближний угол. Еще до перерыва датчане могли снимать все вопросы, но перекладина сыграла за польскую команду. Во втором тайме Владислав Кочергин мог подарить Ракуву надежду, однако попал в штангу. Зволински на 87-й сравнял, но еще раз чемпион Польши забить уже не смог и вылетел в Лигу Европы.

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ПСВ добыл стратегически выгодную ничью в Шотландии и развил успех на 35-й минуте домашнего матча. Сайбари головой замкнул подачу Вермана, поразив ворота Рейнджерс. После перерыва Исмаэль оформил дубль, завершив классную атаку эйндховенцев ударом в почти пустые ворота. Ассист в активе Люка де Йонга. "Рейнджеры" сумели сократить отставание, но тут же шотландцы пропустили в третий раз. Люк де Йонг вошел в историю, став первым игроком в истории ПСВ, забившим в 5-ти еврокубковых матчах подряд. Верман сделал счет 4:1, после чего гости еще и организовали эпичный автогол, вошедший в подборку провалов года.

Антверпен после домашней победы над АЕКом обыграл афинскую команду и на выезде. Решающим стал быстрый розыгрыш аута на 73-й минуте, который результативно завершил Керк. АЕК ответил голом на 90-й, но повторить камбек против Динамо Загреб Домагой Вида и Ко не сумели. Вместо этого сами пропустили в добавленное время. Команда Марка ван Боммеля триумфует.

ПСВ, Антверпен и Копенгаген сыграют в групповом турнире ЛЧ. Ракув, АЕК Афины и Рейнджерс опускаются в Лигу Европы. Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится в четверг, 31 августа. Начало – в 19:00 по киевскому времени.