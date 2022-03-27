Голкипер кипрского Пафоса Артур Рудько отправится в необычном направлении для украинцев в непростые времена.

Рудько согласовал 4-летний контракт с харьковским Металлистом, сообщает ТаТоТаке.

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Остальные детали трансфера не разглашаются. Скорее всего, Артур переберется в новый клуб на правах свободного агента, поскольку его соглашение с Пафосом завершается грядущим летом.

К слову, Рудько провел 24 матча в текущем сезоне за Пафос, в которых пропустил 19 голов. В 10 поединках голкиперу удалось удержать ворота на замке.

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