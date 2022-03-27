Екс-воротар Динамо Рудько домовився про перехід у Металіст – він неодноразово визнавався найкращим у Європі
20:31 - Читать на русском
Голкіпер кіпрського Пафоса Артур Рудько вирушить у досить незвичному напрямку для українців у непрості часи.
Рудько узгодив 4-річний контракт із харківським Металістом, повідомляє ТаТоТаке.
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Інші деталі трансферу не розголошуються. Скоріш за все, Артур перебереться в новий клуб на правах вільного агента, оскільки його угода з Пафосом завершується прийдешнього літа.
До слова, Рудько провів 24 матчі у поточному сезоні за Пафос, в яких пропустив 19 голів. У 10 поєдинках голкіперу вдалось втримати ворота на замку.
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