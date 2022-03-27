Голкіпер кіпрського Пафоса Артур Рудько вирушить у досить незвичному напрямку для українців у непрості часи.

Рудько узгодив 4-річний контракт із харківським Металістом, повідомляє ТаТоТаке.

Металіст повернув ще одного зимового новачка, який не встиг зіграти жодної офіційної секунди

Інші деталі трансферу не розголошуються. Скоріш за все, Артур перебереться в новий клуб на правах вільного агента, оскільки його угода з Пафосом завершується прийдешнього літа.

До слова, Рудько провів 24 матчі у поточному сезоні за Пафос, в яких пропустив 19 голів. У 10 поєдинках голкіперу вдалось втримати ворота на замку.

Майже по всій Європі: спортивний директор СК Дніпро-1 розповів, у які клуби роз'їхались гравці