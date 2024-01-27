Польский клуб официально подтвердил переход 31-летнего голкипера Алексея Шевченко. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Шевченко – воспитанник запорожского Металлурга, за который и дебютировал в УПЛ в октябре 2011 года. С 2013 по 2015 г. находился на контракте в Динамо, но за главную команду так и не сыграл (выступал в аренде за Говерлу, донецкий Олимпик, грузинские Торпедо Кутаиси и Дилу). Далее последовали Заря, Карпаты, Шахтер и Черноморец, который он покинул 1 января 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Шевченко стал вторым украинцем в составе Заглембе Сосновец после защитника Алексея Быкова. В скором времени ожидается прибытие хавбека Алексея Довгого. Заглембе идет на дне второго дивизиона Польши, но собирается исправлять эту ситуацию. Известный украинский агент Вадим Шаблий якобы станет новым владельцем клуба. Приглашение Хацкевича, трансферы качественных игроков – первые шаги на пути к "выздоровлению".

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