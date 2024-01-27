Польський клуб офіційно підтвердив перехід 31-річного голкіпера Олексія Шевченка. Контракт розрахований до кінця нинішнього сезону.

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Шевченко – вихованець запорізького Металурга, за який і дебютував в УПЛ у жовтні 2011 року. З 2013 по 2015 рр. перебував на контракті в Динамо, але за головну команду так і не зіграв (виступав в оренді за Говерлу, донецький Олімпік, грузинські Торпедо Кутаїсі та Ділу). Далі були Зоря, Карпати, Шахтар та Чорноморець, який він покинув 1 січня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

Шевченко став другим українцем у складі Заглембє Сосновєц після захисника Олексія Бикова. Незабаром очікується прибуття хавбека Олексія Довгого. Заглембє йде на дні другого дивізіону Польщі, але збирається виправляти цю ситуацію. Відомий український агент Вадим Шаблій нібито стане новим власником клубу. Запрошення Хацкевича, трансфери якісних гравців – перші кроки на шляху до "одужання".

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