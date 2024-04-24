В среду, 24 апреля, Уотфорд на своём официальном сайте подтвердил назначение Клеверли на пост главного тренера команды. До этого Том руководил "шершнями" в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

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Семи матчей во главе Уотфорда Клеверли хватило, чтобы доказать руководству клуба свою состоятельность. В пяти из этих семи игр соперниками "желто-чёрных" стали команды их первой пятёрки команд турнирной таблицы. За этот период "хорнетс" проиграли лишь однажды, сыграв "на ноль" четыре матча. Помимо этого Уотфорд добыл 1 победу и ещё 5 раз сыграл вничью.

В итоге любимая команда Элтона Джона завершила регулярный чемпионат в Чемпионшипе на 15-м месте турнирной таблицы.

Прошлым летом Клеверли завершил игровую карьеру и стал главным тренером Уотфорда U-18, в составе которого выступал Кристиан Шевченко.

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