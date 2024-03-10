Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед, а ныне тренер молодежной команды Уотфорда Том Клеверли пошел на повышение.

Уотфорд, занимающий 13 место в Чемпионшипе, на официальном сайте объявил об уходе Валерьена Исмаэля с поста главного тренера. На его место пришел экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Том Клеверли, который до сих пор работал в молодежной команде.

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Добавим, что Клеверли также работал с сыном Шевченко, Кристианом, в академии "шершней". Так, недавно Том остался впечатлен эффектным голом Шевченко-младшего.

Отметим, что Клеверли впервые возглавил взрослую команду – опыт с Уотфордом U-18 был для 34-летнего специалиста первым в тренерской карьере.

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