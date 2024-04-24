Екс-тренер сина Шевченка переконав своєю роботою – він офіційно очолив улюблений клуб Елтона Джона
Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Том Клеверлі офіційно затверджений головним тренером Уотфорда.
У середу, 24 квітня, Уотфорд на своєму офіційному сайті підтвердив призначення Клеверлі на посаду головного тренера команди. До цього Том керував "шершнями" в статусі виконуючого обов'язки головного тренера.
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Семи матчів на чолі Уотфорда Клеверлі вистачило, щоб довести керівництву клубу свою спроможність. У п'яти з цих семи ігор суперниками "жовто-чорних" стали команди їхньої першої п'ятірки команд турнірної таблиці. За цей період "хорнетс" програли лише одного разу, зігравши "на нуль" чотири матчі. Крім цього Уотфорд здобув 1 перемогу і ще 5 разів зіграв внічию.
У підсумку улюблена команда Елтона Джона завершила регулярний чемпіонат у Чемпіоншипі на 15-му місці турнірної таблиці.
Минулого літа Клеверлі завершив ігрову кар'єру і став головним тренером Уотфорда U-18, у складі якого виступав Крістіан Шевченко.
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