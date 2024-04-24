У середу, 24 квітня, Уотфорд на своєму офіційному сайті підтвердив призначення Клеверлі на посаду головного тренера команди. До цього Том керував "шершнями" в статусі виконуючого обов'язки головного тренера.

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Семи матчів на чолі Уотфорда Клеверлі вистачило, щоб довести керівництву клубу свою спроможність. У п'яти з цих семи ігор суперниками "жовто-чорних" стали команди їхньої першої п'ятірки команд турнірної таблиці. За цей період "хорнетс" програли лише одного разу, зігравши "на нуль" чотири матчі. Крім цього Уотфорд здобув 1 перемогу і ще 5 разів зіграв внічию.

У підсумку улюблена команда Елтона Джона завершила регулярний чемпіонат у Чемпіоншипі на 15-му місці турнірної таблиці.

Минулого літа Клеверлі завершив ігрову кар'єру і став головним тренером Уотфорда U-18, у складі якого виступав Крістіан Шевченко.

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