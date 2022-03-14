"У меня было приглашение от Мариуполя, но решение так и не было принято, даже во время перерыва в чемпионате, который длился с 15 декабря 2021 года. Это одна из вещей, которая до сих пор беспокоит меня больше всего. Очевидно, это не должно было случиться, и по состоянию на сегодняшний день, я рад, что это не случилось.

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Перематывая назад события, я помню, как сказал генеральному директору Шахтера, что кажется ироническим в свете последних событий, что у меня есть все, чтобы быть счастливым, и что, если бы я мог собрать свою семью, то даже хотел умереть там, где чувствовал себя счастливым – в Украине.

Одна из причин, по которым я влюбился в Шахтер, заключалась в том, что президент клуба разделяет более эстетическую философию игры, считая, как и я, что можно побеждать, играя хорошо. В конце концов, если все изменится и условия будут соблюдены, то для меня не возникнет проблемы вернуться в Украину", – цитирует Валенте Jornal de Notícias.

Напомним, португальский специалист возглавлял Шахтер U-19 с июня 2019-го по май 2021 года.

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