Португальский наставник Фернандо Валенте, который в свое время возглавлял Шахтер U-21, разочарован тем, что многие украинские таланты лишены возможности развивать свою футбольную карьеру из-за нападения России на Украину.

"Судаков – 20-летний парень с огромным потенциалом, даже таким, чтобы играть за Барселону или Манчестер Сити.

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Это был самый большой талант, который я тренировал. В моем мобильном телефоне я храню фото до войны, на котором он и его беременная девушка выглядят счастливыми, но недавно он послал мне еще одно фото, на котором они застряли в бункере и выглядят грустными. Каждый раз, когда я вижу это снова, у меня на глаза наворачиваются слезы", – цитирует Валенте Desporto ao Minuto.

Напомним, в текущем сезоне Судаков начал регулярно попадать в состав первой команды Шахтера – 19-летний хавбек в 14 матчах успел забить 4 гола и отдать 1 ассист.

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