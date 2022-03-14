"У мене було запрошення від Маріуполя, але рішення так і не було ухвалене, навіть під час перерви у чемпіонаті, яка тривала з 15 грудня 2021 року. Це одна з речей, яка досі турбує мене найбільше. Очевидно, це не мало трапитися, і, станом на сьогодні, я радий, що це не трапилося.

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Перемотуючи назад події, я пам'ятаю, як сказав генеральному директору Шахтаря, що здається іронічним у світлі останніх подій, що я маю все, щоб бути щасливим, і що, якби я міг зібрати свою родину, то навіть хотів померти там, де почував себе щасливим – в Україні.

Одна з причин, через які я закохався в Шахтар, полягала в тому, що президент клубу розділяє більш естетичну філософію гри, вважаючи, як і я, що можна перемагати, граючи добре. Зрештою, якщо все зміниться та умови будуть дотримані, то для мене не виникне проблеми повернутися до України", – цитує Валенте Jornal de Notícias.

Нагадаємо, португальський фахівець очолював Шахтар U-19 з червня 2019-го по травень 2021 року.

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