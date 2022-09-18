Андреа Малдера попробует свои силы в чемпионате Англии. Бывший ассистент Андрея Шевченко войдет в тренерский штаб Роберто Де Дзерби в Брайтоне.

Буквально несколько минут назад Брайтон объявил о назначении Роберто Де Дзерби новым главным тренером. Экс-наставник Шахтера заменил перешедшего в Челси Грэма Поттера после увольнения Томаса Тухеля.

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Официально имена ассистентов Де Дзерби Брайтон пока не сообщил, хотя указал, что их кандидатуры уже согласованы. На назначение намекнул сам 51-летний Малдера. Итальянец в своем Instagram опубликовал эмблему Брайтона, отметив английский клуб.

Напомним, Андреа Малдера был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины с 2016 по 2021 год. До этого 6 лет работал в Милане. Была информация, что Де Дзерби звал Малдеру еще в Шахтер, однако Андреа стал ассистентом своего соотечественника только сейчас.

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