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"Я – украинец и итальянец": Малдера признался, почему сделал татуировку с гербом и флагом Украины

10:38 60 Читати українською
"Я – украинец и итальянец": Малдера признался, почему сделал татуировку с гербом и флагом Украины
Андреа Малдера / фото из открытых источников

Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Малдера еще раз подчеркнул свое отношение к нашей стране.

"Однажды мы с тренерским штабом обсуждали группу отбора. Я сказал: "Если мы выйдем на Евро, я сделаю тату с украинской символикой". Я сдержал слово.

Малдера сделал себе татуировку с гербом и флагом Украины

Могу сказать, что я очень счастлив носить на своем теле украинский флаг. Украина – часть моей жизни. Я – украинец и итальянец", – сказал Малдера в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Малдера присоединился к тренерскому штабу сборной Украины в 2016 году. Ранее он работал в Милане.

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