Де Дзерби официально возглавил клуб из АПЛ, заменив нового тренера Челси
Бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби стал главным тренером Брайтона.
Брайтон в своем твиттере объявил, что новым тренером команды назначен Роберто Де Дзерби. Итальянец покинул Украину после начала полномасштабной войны с Россией.
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Итальянский специалист поставил свою подпись под контрактом, рассчитанным на 4 года. Экс-тренер Шахтера возглавил Брайтон, сменив на должности ушедшего на повышение в Челси Грэма Поттера.
Напомним, что Де Дзерби возглавлял Шахтер с мая 2021 по июль 2022-го. Что касается Брайтона, то "чайки" занимают 4 место в АПЛ, имея 13 очков в активе после 6 сыгранных туров.
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