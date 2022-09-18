Андреа Малдера спробує свої сили в чемпіонаті Англії. Колишній асистент Андрія Шевченка увійде в тренерський штаб Роберто Де Дзербі у Брайтоні.

Буквально кілька хвилин тому Брайтон оголосив про призначення Роберто Де Дзербі новим головним тренером. Екс-наставник Шахтаря замінив Грема Поттера, який перейшов у Челсі після звільнення Томаса Тухеля.

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Офіційно імена асистентів Де Дзербі Брайтон поки не повідомив, хоча вказав, що їхні кандидатури вже погоджені. На призначення натякнув сам 51-річний Малдера. Італієць у своєму Instagram опублікував емблему Брайтона, позначивши англійський клуб.

Нагадаємо, Андреа Малдера був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України з 2016-го по 2021 рік. Перед тим 6 років працював у Мілані. Була інформація, що Де Дзербі кликав Малдеру ще в Шахтар, однак Андреа став асистентом свого співвітчизника тільки зараз.

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