Шведская федерация футбола вышла на Поттера с предложением стать новым главным тренером "Тре крунур", но английский специалист отказался от этой возможности, несмотря на работу с местным клубом (Эстерсундом) в прошлом. Об этом информирует Expressen.

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Сообщается, что после отказа Поттера главным фаворитом на вакантную должность главного тренера сборной Швеции считается Улоф Мельберг. Согласно источнику, специальная комиссия по выбору тренера, состоящая из трёх человек, рассматривала вариант с Пером-Матиасом Хёгмо, но на прошлой неделе норвежец согласился подписать контракт с японским клубом Урава Ред Даймондс.

Сейчас переговоры между местной Федерацией и Мельборгом находятся на завершающей стадии. Напомним, что сборная Швеции под руководством Яна Андерссона провалила отбор к Евро-2024, заняв в группе F третье место вслед за Бельгией и Австрией.

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