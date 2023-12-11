Представьте, что вы можете стать частью любимой команды. И не только в своих мечтах, но и в реальной жизни. Да еще и перед важным поединком Лиги чемпионов.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает комический случай, предшествовавший полуфиналу Лиги чемпионов. 12-й игрок в буквальном понимании.

В апреле 2001-го жребий подарил громкую вывеску в четвертьфинале Лиги чемпионов: Манчестер Юнайтед – Бавария. В первом поединке мюнхенцы на выезде победили 1:0, так что ребята сэра Алекса Фергюсона рассчитывали на повторение камбека из финала ЛЧ-1999. Только теперь пытались сделать это не в компенсированное время, а по сумме двух матчей.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір.

Неудивительно, что футболисты МЮ были максимально сконцентрированы перед самым финальным свистком. Выход на поле, церемония рукопожатия, традиционное фото… Сначала никто даже не заметил ничего особенного. Гости выстроились для фотографии, а затем повернули головы направо. Мираж? Следствие чрезмерного напряжения? Реинкарнация Эрика Кантона?

На следующее утро газета The Sun напечатала на первой полосе ошеломляющее фото команды с заголовком "Кто этот мужик?" На миг 33-летний безработный мужчина, который был 11-м ребенком в семье, стал самым известным человеком Британии. Знакомьтесь – Карл Пауэр, юморист, любивший появляться в совершенно неожиданных местах. Вершиной славы Карла, как самозванца, стал тот поединок на Олимпиаштадионе.

On this day in 2001, Karl Power managed to sneak into Manchester United's team photo before their clash with Bayern Munich



Roy Keane was ready to kill him pic.twitter.com/NGmoJ3BDKl — Metro Sport (@Metro_Sport) April 18, 2020

"Мы спланировали все, как военную кампанию. Я взял с собой три формы Юнайтед: красную, белую и синюю, – рассказывал Пауэр о подготовке к необычному поступку. – Позже мы узнали, где останавливается команда и попросили одного из представителей клуба сказать, в какой форме она будет играть".

Когда Карл получил необходимую информацию, вернулся в гостиничный номер и еще раз отрепетировал свой фокус. Тогда он вызвал такси, приехал на стадион и вместе с другом детства Томми Данном перехитрил охрану. По словам Карла, сделать это было не так уж трудно:

Мы притворились телевизионной бригадой и легко прошли на стадион. Тогда нам удалось спуститься ближе к полю. Оставалось только дождаться, когда игроки выйдут из тоннеля.

За 20 минут до начала матча Пауэр заметил участок, где не было стюардов и прорвался за ворота. Мужчина сел вместе с фотографами и наблюдал за разминкой. После этого он отправился в тоннель, откуда выходят игроки. "Я знал, что ничто меня не остановит", – говорил Карл.

Ближайшим к тому, чтобы остановить самозванца был Гари Невилл. В интервью 2016-го Карл Пауэр рассказал об интересном диалоге между ним и футболистом. “Невилл указал на меня пальцем и сказал “Кто это?” Я ответил: “Заткнись, Гари, я делаю это для [Эрика] Кантона”.

Король Эрик, относительно недавно ушедший из команды, был любимцем Пауэра и этот трюк частично расценивался как дань ему. В конце концов, имя француза красовалось на футболке, в которой Карл выбежал на поле и которая до сих пор висит в его шкафу. Визуальное сходство с Эриком усилилось и стилем позирования Пауэра – он надул грудь и выпрямил руки – точно как это делал Кантона.

Много лет спустя Карл Пауэр называл тот день самым счастливым в своей жизни, хотя его МЮ уступил Баварии и прекратил борьбу в Лиге чемпионов. И это при условии, что подобных поступков этот мужчина совершил немало.

Через несколько месяцев Пауэр сделал очередную затею, когда появился на поле во время матча по крикету с участием сборной Англии. Теннисный матч на Уимблдоне? Не проблема – Карл и там выбегал на центральный корт (утром того дня он впервые в жизни взял в руки теннисную ракетку). В 2002-м известного стрикера заметили на подиуме победителей Гран-при Великобритании Формулы-1, где на награждении он опередил Михаэля Шумахера.

Затея на Олимпиаштадионе – не единственная футбольная в биографии Пауэра. В 2003-м мужчина зажигал на Олд Траффорд перед матчем МЮ и Ливерпуля. В этот раз в центре внимания оказался не только Карл, но и его друзья. Они решили воспроизвести известный гол Диего Форлана в ворота Ежи Дудека, который состоялся, прежде всего, из-за фейла поляка (один из стрикеров даже надел парик, придающий сходство с Форланом). Правда, последствия этого прорыва на поле оказались серьезными – в прессе сообщалось о том, что Пауэру пожизненно запретили посещать Олд Траффорд. За годы пранкинга это был первый случай, когда ему пришлось отвечать за свои поступки.

Страсть Карла к схожим манипуляциям зародилась в детстве. Например, он легко проникал в боксерский зал без билета, где следил за поединками, держа в руках сумку и полотенце, чтобы выглядеть как боксер. "Мой сломанный нос помогал мне", – шутил Пауэр.

В определенный момент мужчина увлекся более серьезными трюками и взялся за кражи автомобилей. Логично, что следующей остановкой Карла была тюрьма (по другой версии – его поймали за рулем без водительских прав). После выхода на свободу Пауэр стал жертвой несчастного случая, когда в телефонной будке на него напал незнакомец с мачете в руках. Лезвие перерезало нервные окончания на ногах Карла и врачи уверяли – он больше не сможет ходить. К счастью, мужчина сумел вернуться к нормальной жизни.

Несколько лет назад Карл рассказывал, что давно не занимается никакими проделками, воспитывает детей и живет воспоминаниями. Обещал даже взяться за написание мемуаров. В таком случае можно не сомневаться, что ключевой раздел его книги будет посвящен одному апрельскому вечеру в Мюнхене.