Михаил Мудрик "пришел в себя" после ужасного дебютного полугодия в Челси Грэма Поттера/Фрэнка Лэмпарда.

Английский журналист Бен Джейкбос написал колонку, в которой поразмышлял над прогрессом "синих" в нынешнем сезоне. Нашлось несколько строчек и для Михаила Мудрика.

Мудрик выделил фактор, влияющий на его карьеру в Челси: "Это сильно помогает"

"Большая разница между Почеттино и Поттером заключается в том, что первый контролирует раздевалку. Игрокам нравятся методы работы Маурисио. Мудрик чувствует себя лучше в том числе и потому, что Почеттино разговаривает с ним лицом к лицу и интегрирует в команду", – написал Джейкобс.

Напомним, в нынешнем сезоне Мудрик провел 13 матчей, оформив 2 гола и один ассист.

"Мудрика в Шахтер": английские фанаты и комментаторы ошеломлены игроками сборной Украины – шоу на 4 гола наших звезд