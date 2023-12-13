Шведська федерація футболу вийшла на Поттера з пропозицією стати новим головним тренером "Тре крунур", але англійський фахівець відмовився від цієї можливості, незважаючи на роботу з місцевим клубом (Естерсундом) у минулому. Про це інформує Expressen.

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Повідомляється, що після відмови Поттера головним фаворитом на вакантну посаду головного тренера збірної Швеції вважається Улоф Мельберг. Згідно з джерелом, спеціальна комісія з вибору тренера, що складалася з трьох осіб, розглядала варіант із Пером-Матіасом Хьогмо, але минулого тижня норвежець погодився підписати контракт із японським клубом Урава Ред Даймондс.

Зараз переговори між місцевою Федерацією та Мельборгом перебувають на завершальній стадії. Нагадаємо, що збірна Швеції під керівництвом Яна Андерссона провалила відбір до Євро-2024, посівши в групі F третє місце слідом за Бельгією та Австрією.

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